Ну что за упыри встречаются среди пассажиров поездов в Крым (и из Крыма)

Движению поездов в Крым ничто не мешает, пассажиры отдыхают в пути, отсыпаются, пьют чай… И не только чай. «Отечественная привычка» принимать «на дорожку» и «в дорожке», порой, играет с людьми злые шутки, превращая их из людей в каких-то упырей. 10 января в поезде «Симферополь — Москва» жительница Воронежа выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона.

Информация о происшествии в управление МВД на транспорте по ЮФО поступила от дежурной на станции Крымская в Краснодарском крае. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 36-летняя жительница Воронежа следовала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она взяла на руки свою младшую дочь, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. Уже на следующей станции семья была снята с маршрута и доставлена в дежурную часть на станции Крымская. Пострадавшая малышка была помещена в местную больницу, а ее старшая сестра — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. После происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной и ее сожителем профилактическую беседу и составили в отношении матери административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

11 января в поезде «Севастополь – Санкт-Петербург» пьяный пассажир напал с ножом на попутчиков. Информацию подтвердили в транспортной полиции. О происшествии правоохранителям сообщил дежурный по станции Крымской железной дороги. Он сообщил, что на перрон станции Владиславовка к прибывающему составу требуется скорая помощь и полиция.

Как выяснили прибывшие на место правоохранители, в плацкартном вагоне поезда пьяный 61-летний житель Воронежской области с ножом набросился на попутчиков. Мужчина нанёс резаные раны 22-летнему жителю Астраханской области и 18-летней попутчице из Евпатории.

Нарушителя задержали и передали транспортной полиции. Он был пьян и агрессивен. В результате нападения девушка была госпитализирована с резанной раной правой ноги и кровопотерей. Пострадавшему молодому человеку обработали рану, в госпитализации он не нуждался. В настоящее время по факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Как оказалось, нападавший был ранее судим за административные нарушения. Сейчас злоумышленник задержан на 15 суток, по результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вопрос на засыпку: что объединяет эти два диких случая?