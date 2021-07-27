Ну если и это не дискриминация… МОК запретил транслировать Олимпиаду на Крым

В Крыму Олимпиаду можно посмотреть только по ТВ, а вот в Интернете – проблематично. Ситуацию разъяснил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, неэфирные трансляции Олимпийских игр в Интернете, которые Первый канал получает от официального вещателя — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК).

Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета, — цитирует Эрнста ТАСС .

По его словам, именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций, доступных только в интернете, в том числе на olympics.1tv.ru (крымчане, проверяйте, — не работает).

При этом Первый канал освещает Игры XXXII Олимпиады на территории Крыма «без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте https://www.1tv.ru/ с первого дня Олимпиады». Там весь предлагаемый олимпийский контент доступен на территории Крыма, заверил Эрнст.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МОК запретил российским телеканалам транслировать Игры в интернете на территории Республики Крым.