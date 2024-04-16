Ну и женщины пошли.. Крымчанка пырнула ножом незнакомого мужчину

— А за что? Просто так! Тай-рарам-там-тай-рарам-там, там-тарам-пам-тарам-пам-пам…

Жительница Симферополя предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью. Как установило следствие, в ноябре 2023 года в селе Мазанка во время свадьбы дочери у обвиняемой произошел конфликт с ранее незнакомым ей мужчиной, которому крымчанка нанесла один удар складным ножом в брюшную область.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание по 111 статье УК РФ- о 8 лет лишения свободы.