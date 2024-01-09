Ну… извините: новогодние подарки разочаровали 18% крымчан

18% крымчан не понравились новогодние подарки. Больше всего раздражают дешевые конфеты и сувениры. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Однозначно доволен новогодними подарками каждый второй крымчанин (48%), скорее доволен каждый третий (34%). Подарки скорее не понравились 11%, однозначно не понравились еще 7%. Судя по комментариям, женщины радуются любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты, хорошей бытовой технике и украшениям. Мужчины — гаджетам и девайсам. В списке неудачных подарков лидируют сувениры-символы года и дешевые конфеты, — отмечают в пресс-службе сервиса.

42% горожан, которых разочаровали новогодние презенты, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин. По факту же 32% опрошенных оставят разочаровавшие подарки себе в надежде, что когда-нибудь им найдется применение. 13% передарят их. 6% — выбросят. 3% — отдадут нуждающимся.

Время проведения: 2—7 января 2024 года