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Ну плохо лежали! В Севастополе мужчина обворовал водителя маршрутного автобуса

Ну плохо лежали! В Севастополе мужчина обворовал водителя маршрутного автобуса

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:12 26.06.2020

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратился 43-летний водитель маршрутного автобуса — из транспортного средства неизвестный похитил 5800 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали 26-летнего ранее судимого за кражу и разбой местного жителя. Было установлено, что мужчина на конечной остановке общественного транспорта обратил внимание на оставленный без присмотра автобус, водитель которого отлучился не на долго и оставил дверь открытую. Злоумышленник зашел в салон транспортного средства, забрал деньги и скрылся, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ну плохо лежали! В Севастополе мужчина обворовал водителя маршрутного автобуса

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