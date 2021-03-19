Ну сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

Очередная история о взяточнике — нарушителе ПДД в Крыму. В ходе несения службы нарядом ДПС в Кировском районе был остановлен автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 30-летнего местного жителя. В ходе проверки документов у мужчины отсутствовало водительское удостоверение, также было установлено, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.

В ходе оформления протокола нарушитель с целью избежать ответственности передал сотрудникам ДПС документы с вложенной денежной купюрой номиналом 1000 рублей, попросив полицейских не составлять в отношении него административные материалы. В ответ мужчина был предупрежден о противоправности таких действий. Несмотря на это, он продолжал настаивать на вручении денежного вознаграждения. О попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей полицейские незамедлительно сообщили в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району, на место вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла денежную купюру, — рассказали подробности в МВД по РК.

По ч.1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное деяние предусмотрено лишением свободы на срок до одного года.

Сотрудники полиции предупреждают: любая попытка склонения сотрудников Госавтоинспекции к получению взятки может повлечь за собой крупный штраф или даже лишение свободы. Помните, независимо от того, нарушили вы правила дорожного движения или нет, предложение взятки только усугубит ваше положение.

Фото: МВД по РК.