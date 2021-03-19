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Ну сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

Ну сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:59 19.03.2021

Очередная история о взяточнике — нарушителе ПДД в Крыму. В ходе несения службы нарядом ДПС в Кировском районе был остановлен автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 30-летнего местного жителя. В ходе проверки документов у мужчины отсутствовало водительское удостоверение, также было установлено, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.

В ходе оформления протокола нарушитель с целью избежать ответственности передал сотрудникам ДПС документы с вложенной денежной купюрой номиналом 1000 рублей, попросив полицейских не составлять в отношении него административные материалы. В ответ мужчина был предупрежден о противоправности таких действий. Несмотря на это, он продолжал настаивать на вручении денежного вознаграждения. 

О попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей полицейские незамедлительно сообщили в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району, на место вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла денежную купюру, — рассказали подробности в МВД по РК.

Ну сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

По ч.1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное деяние предусмотрено лишением свободы на срок до одного года.

Сотрудники полиции предупреждают: любая попытка склонения сотрудников Госавтоинспекции к получению взятки может повлечь за собой крупный штраф или даже лишение свободы. Помните, независимо от того, нарушили вы правила дорожного движения или нет, предложение взятки только усугубит ваше положение.

Фото: МВД по РК.

 

Ну сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

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