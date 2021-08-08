Ну вот и ежедневные «за двести» зараженных COVID-19 в Севастополе

Пожинаем плоды массового празднования Дня ВМФ?

По состоянию на 8 августа в Севастополе зарегистрированы 207 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне было 209, на утро воскресенья – 207… Стабильное «за двести» зараженных в сутки становится реальностью. Напомним, большинство случаев заболеваний – индийским штаммом «Дельта». Его развитие скоротечно, болезнь проходит тяжелее, не щадя ни детей, ни стариков, ни молодых людей. Ни на что не намекаем, но неделю назад площадь Нахимова, набережная Корнилова, Приморский бульвар, Артбухта были заполнены тысячами местных и туристов, собравшихся отметить День ВМФ (который прошел в «урезанном» формате – без водно-спортивного праздника). Тогда никто не вспоминал ни о масках, ни о соцдистанции…

125 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 41 года до 90 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 22 267 человек. В настоящий момент выздоровели 19 253 человека, 902 умерли, — приводит «коронавирусную» статистику пресс-служба правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 691 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, площади 50-летия СССР, возле торговых центров «Муссон» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». По состоянию на 8 августа поступило более 142 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.