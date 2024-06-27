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Нулевой НДС для гостиниц продлят до 2030 года, а перечень льготных услуг расширят
фото: pikist.com

Нулевой НДС для гостиниц продлят до 2030 года, а перечень льготных услуг расширят

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:55 27.06.2024

Российские отельеры смогут пользоваться льготой еще 7 лет. Кроме того, с 1 сентября 2024 года нулевая ставка НДС будет распространяться на более широкий перечень гостиничных услуг. Это позволит сделать отрасль более устойчивой, привлекательной для инвесторов и доступной для туристов.

Нулевая ставка НДС для гостиниц в России будет сохранена до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Соответствующее поручение уже направлено в Минфин.

Напомним, что нулевая ставка НДС для гостиниц и ряда туристических объектов была введена в России с 1 июля 2022 года. Эта мера стала существенной поддержкой для отрасли, которая сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

В конце июля 2023 года льготу также получили туроператоры, работающие в сфере внутреннего и въездного туризма. Закон распространяется на операции, совершенные в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года.

А уже с 1 сентября 2024 года гостиницы смогут применять нулевую ставку НДС к еще более широкому перечню услуг. В него войдут:

  • Услуги тренажерного зала и зала для фитнеса;
  • Спа-услуги (посещение бассейна, бани, косметические процедуры);
  • Услуги доступа в интернет;
  • Услуга по предоставлению конференц-залов;
  • Услуги охраняемой автостоянки и подземного паркинга.
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников назвал продление нулевой ставки НДС для гостиниц важным шагом для развития туристической отрасли:

Это стратегически верное решение, которое позволит сделать гостиничный бизнес более устойчивым, привлекательным для инвестиций. В условиях, когда внутренний туризм приобретает все большее значение, необходимо создавать все условия для развития гостиничной инфраструктуры, повышения качества и доступности туристических услуг. Уверен, что продление льготы позволит привлечь в отрасль новых игроков, стимулировать строительство новых и модернизацию действующих гостиниц. Расширение перечня льготируемых услуг – еще один шаг навстречу бизнесу. Это позволит отелям снизить налоговую нагрузку и предложить туристам более выгодные цены, – цитирует пресс-служба Илью Пестерникова.

источник: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Ильи Пастерникова

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