Нумизматика — не только интересное хобби, но и потенциальный источник дохода

Монетка к монетке — и вот вы уже владелец внушительной коллекции. Если делали это с умом, то, наверняка, в её рядах есть уникальные экземпляры вроде монеты Георгий Победоносец, монет средневековой Руси от Дмитрия Донского до Ивана Грозного, императорской России от Петра I до Николая II, монет редких годов РСФСР, СССР и РФ таких как — все номиналы с 1965 по 1973 годы, а также рубль, два и пять рублей 2002 и 2003 годов. К слову, по мнению специалистов, многие из таких коллекционеров и не догадываются, что владеют настоящими богатствами. Это же хобби! Деньги забирает, но не обогащает… Так вот — пора менять точку зрения. В мир современных технологий нумизматика может быть не только увлекательным занятием для души, но и потенциальным источником дохода.

И вот несколько способов, как нумизматика может превратиться в бизнес: