Нурсултан Назарбаев объяснил, почему так и не признал российский Крым

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему так и не признал Крым российским регионом. По его словам, слишком много аналогий в мире.

Был референдум в Крыму о воссоединении с Россией. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали, — сказал он в показанном в субботу фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом Назарбаев напомнил, что и украинскую сторону Казахстан тогда тоже не поддержал.

Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум, — указал первый президент Казахстана. — Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит.

Интересно, что в 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России «аннексией», так как это «слишком тяжелое слово». Он также отметил, что страна имеет абсолютно доверительные и добрососедские отношения с Москвой.

По материалам ТАСС .