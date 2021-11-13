Нужны запчасти для конусных дробилок? Покупка у производителя — рационально и выгодно

Конусные дробилки — оборудование непростое с той точки зрения, что задействовано оно в сферах деятельности, в которых техника должна быть максимально надёжной и предсказуемой. Основные места их использования — горнодобывающая промышленность, строительство, металлургия и т.д. То есть, на предприятиях, где ошибки недопустимы, неисправности могут привести к большим проблемам, в том числе и связанным с безопасностью людей, обслуживающих такого рода агрегаты. Как правило, их задействуют в измельчении нерудных материалов для получения щебня. Надо ли говорить, что при таких тяжёлых условиях «труда» конусные дробилки то оборудование, которое нуждается в особом техническом обслуживании, а при необходимости и немедленной замене деталей на равноценные, достойного качества? Вот только, говорят специалисты, найти их без знания рынка такого рода товаров зачастую бывает непросто. Да, предложения на торговых площадках онлайн есть, но гарантий правильного выбора при сотрудничестве с ними нет: и детали могут быть ненадлежащего качества, и могут в итоге оказаться не подходящими для конкретного оборудование. Что грозит простоем предприятия, а значит — финансовыми потерями.

Именно поэтому эксперты рекомендуют приобретать запчасти конусных дробилок напрямую у производителей. В России — это компания «Индустрия развития».

Мы реализуем только запчасти КСД/КМД собственного изготовления, можем полностью ручаться за соответствие технических и геометрических параметров установленным нормативам. Собственный отдел технического контроля строго следит за соблюдением качественных характеристик продукции и выбраковывает каждую деталь, имеющую даже незначительное отклонение от стандарта, — отмечают специалисты.

Ещё одно преимущество покупки запчастей у их производителей — скорость возвращения оборудования «в строй». По той простой причине, что на складах всегда есть запас деталей. И в первую очередь тех, которые в большей мере подвержены износу, что «тянет» за собой необходимость в их частой замене. Кстати, процесс «заказал — получил» не затянут ещё и потому, что при покупке отсутствуют посредники, а определиться с покупкой помогают профессиональные консультанты.

Отправка заказа осуществляется максимально оперативно. По вопросу закупки запчастей КСД/КМД клиенты обращаются к нашим менеджерам по указанному номеру телефона или электронной почте. Они отвечают на все интересующие вопросы и помогают оформить заявку. Отправляем товар в любой регион России и страны ближнего зарубежья в течение пары дней после согласования деталей поставки. Всё это позволяет клиентам как можно быстрее ввести в эксплуатацию вышедшее из строя оборудование и в дальнейшем осуществлять его техническое обслуживание максимально оперативно и просто, — озвучивают алгоритм своего взаимодействия с клиентами в компании «Индустрия развития».

И ещё: сотрудничая в том, что касается приобретения запчастей для техники, с производителями можно рассчитывать на особое отношение к своим нуждам и требованиям. В частности, быть не только покупателем, но и строить взаимоотношения на более тесной основе — пользоваться услугой комплексного обслуживания техники. Возможны ли при этом бонусы? Да, компания «Индустрия развития» постоянным клиентам предлагает гибкую систему скидок.