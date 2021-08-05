О чем договорились главы Карачаево-Черкессии и Крыма

Состоялась рабочая встреча Главы Крыма Сергея Аксёнова с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. На ней обсуждались вопросы взаимодействия между Республикой Крым и Карачаево-Черкессией в различных отраслях экономики и хозяйства.

Сергей Аксёнов отметил, что регионы давно связывают добрые партнерские и дружеские отношения, между республиками заключен ряд соглашений в различных областях: от сельского хозяйства и поставок строительных материалов до развития туристической отрасли.

Благодарю Рашида Бориспиевича и его коллег за поддержку, оказываемую нашей республике. В свою очередь, всегда готовы подставить дружеское плечо и продолжим развивать наши отношения во всех без исключения сферах, — сказал Глава Крыма.

Со своей стороны, Рашид Темрезов сообщил, что заслуживает интереса опыт крымчан по реализации уникального природного и географического потенциала, а также добавил, что море, горы, хорошие условия для растениеводства – эти ресурсы грамотно используются в Республике Крым при развитии реального сектора экономики и бизнеса.

Сергей Валерьевич рассказал о том, как развивается Крым, какие проекты реализуются в экономике и социальной сфере. Очень порадовали позитивные перемены, которые происходят в Крыму в различных областях, – туризме, сельском хозяйстве, в благоустройстве территорий, — рассказал Рашид Темрезов.

По итогам встречи сторонами достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества и реализации совместных проектов.