penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | О чем договорились главы Карачаево-Черкессии и Крыма

crimeapress_news



«Верево Сити»
О чем договорились главы Карачаево-Черкессии и Крыма

О чем договорились главы Карачаево-Черкессии и Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:09 05.08.2021

Состоялась рабочая встреча Главы Крыма Сергея Аксёнова с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. На ней обсуждались вопросы взаимодействия между Республикой Крым и Карачаево-Черкессией в различных отраслях экономики и хозяйства.

Сергей Аксёнов отметил, что регионы давно связывают добрые партнерские и дружеские отношения, между республиками заключен ряд соглашений в различных областях: от сельского хозяйства и поставок строительных материалов до развития туристической отрасли.

Благодарю Рашида Бориспиевича и его коллег за поддержку, оказываемую нашей республике. В свою очередь, всегда готовы подставить дружеское плечо и продолжим развивать наши отношения во всех без исключения сферах, — сказал Глава Крыма.

Со своей стороны, Рашид Темрезов сообщил, что заслуживает интереса опыт крымчан по реализации уникального природного и географического потенциала, а также добавил, что море, горы, хорошие условия для растениеводства – эти ресурсы грамотно используются в Республике Крым при развитии реального сектора экономики и бизнеса.

Сергей Валерьевич рассказал о том, как развивается Крым, какие проекты реализуются в экономике и социальной сфере. Очень порадовали позитивные перемены, которые происходят в Крыму в различных областях, – туризме, сельском хозяйстве, в благоустройстве территорий, — рассказал Рашид Темрезов.

По итогам встречи сторонами достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества и реализации совместных проектов.

О чем договорились главы Карачаево-Черкессии и Крыма

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.