О чем расскажут спикеры Форума «Открытый Крым»

В Крыму запустят пилотный проект по развитию курортных территорий малых городов. Обсуждение проекта будет проходить на X Всероссийском форуме «Открытый Крым», который состоится 10-11 декабря.

У нас есть проект под рабочим названием «Акселератор малых городов Крыма». Я надеюсь, что в следующем году мы его воплотим на примере нескольких населенных пунктов. И в скорой перспективе сможем показать результат, — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Как отмечает руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, создание комфортной, безопасной и дружелюбной среды — необходимое условие развития любого города. По ее словам, это не только улучшит качество жизни населения, но и будет максимально способствовать привлечению туристов — в уютные и удобные города с развитой инфраструктурой люди всегда хотят возвращаться.

По словам Почетного президента Российского Союза туриндустрии Сергея Шпилько, с 2014 года, Крым, как туристский центр, вырос как за несколько десятков лет, но вопрос в том, останется ли он домашним, российским курортом или будет развиваться как современное туристское направление. Как подчеркнул Сергей Шпилько, чтобы ответить на этот вопрос и нужен Форум, который станет мозговым штурмом для обсуждения намеченного вектора развития.

Также, на Форуме расскажут о новых правилах предоставления гостиничных услуг в РФ. Новые Правила предоставления гостиничных услуг в РФ, утвержденные правительственным постановлением № 1853 от 18 ноября 2020 года, начнут действовать с 1 января 2021 года.

Как отмечает директор Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, для отельеров это очень важный момент, потому что совершенных нормативно-правовых актов почти не бывает. По его словам, в данном случае – это улучшенные правила, которые ждала отрасль и пояснения по некоторым пунктам будут предоставлены на Форуме. Кроме того, спикеры обсудят положение о классификации, тему курортного сбора и инвестиционной политики в туристической отрасли.

Исполнительный директор Национального Центра ГЧП Максим Ткаченко полагает, что за последние годы государственно-частное партнерство все активнее применяется для реализации проектов в сфере туризма, однако, применение данного механизма, несмотря на его большую гибкость и инвестиционную защищенность, не должно являться самоцелью. По его словам, ГЧП-проекты должны являться частью комплексных проектов направленных на развитие качественных туристических продуктов и применяться в тех случаях, когда инвестору нужны дополнительные гарантии со стороны государства или прямая финансовая поддержка.

«Открытый Крым» — знаковое мероприятие для отрасли, Форум является комплексным профессиональным событием в сфере туризма, дважды в год объединяющим более 5 тыс. профессионалов турбизнеса — федеральных и региональных экспертов и представителей власти для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии, — подчеркнули в министерстве курортов и туризма РК.

Напомним, главное профессиональное событие туристической отрасли Крыма – юбилейный ежегодный туристский форум «Открытый Крым»-2020, который состоится 10-11 декабря. Мероприятие организовано министерством курортов и туризма Республики Крым при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).