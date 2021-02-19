О деньгах: индексация федеральных социальных выплат произведена

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2020 №73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» с 1 февраля 2021 размер индексации для пособий, предусмотренных Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», составит 1,049.
Размеры пособий в 2021 году
|№ п/п
|Вид пособия
|Размер выплаты с 01.01.2021,тыс руб.
|Размер выплаты с 01.02.2021,тыс руб.
|1
|единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со ст.11 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81 — ФЗ
|18 004,12
|18 886,32
|2
|единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|28 511,40
|29 908,46
|3
|ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|12 219,17
|12 817,91
|4
|ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.13 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995г. № 81 — ФЗ:
|по уходу за первым ребенком
|6752,00
|7 082,85
|по уходу за вторым ребенком и последующими детьми
|6752,00
|7 082,85
|лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)среднемесячная зп (за 12 мес) * 40% = сумма
|Min 3 375,77 Max 13 504,00
|Min 3 541,18 Max 14 165,70
|5
|пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.6 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995г.№ 81 — ФЗ
|675 ,15
в месяц (суммарно за весь период отпуска по б/р продолж. 70(84)кал. дн. до родов и 70(86,110) кал .дн. после родов)
|708,23
в месяц (суммарно за весь период отпуска по б/р продолж. 70(84)кал. дн. до родов и 70(86,110) кал .дн. после родов)
|6
|единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.9 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81 — ФЗ
|675,15
|708,23
|7
|Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
|18 004,12
|18 886,32
|8
|Единовременное пособие при передаче ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами на воспитание в семью
|137 566,14
|144 306,88
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..