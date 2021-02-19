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Вниманию семьям с детьми, получающим соцвыплаты в Крыму за счет средств федерального бюджета

О деньгах: индексация федеральных социальных выплат произведена

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:43 19.02.2021

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2020 №73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» с 1 февраля 2021 размер индексации для пособий, предусмотренных Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», составит 1,049.

Размеры пособий в 2021 году

№ п/пВид пособияРазмер выплаты с 01.01.2021,тыс руб.Размер выплаты с 01.02.2021,тыс руб.
1единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со ст.11 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81 — ФЗ18 004,1218 886,32
2единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву28 511,4029 908,46
3ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву12 219,1712 817,91
4ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.13 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995г. № 81 — ФЗ:
по уходу за первым ребенком6752,007 082,85
по уходу за вторым ребенком и последующими детьми6752,007 082,85
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)среднемесячная зп (за 12 мес) * 40% = суммаMin 3 375,77 Max 13 504,00Min 3 541,18 Max 14 165,70
5пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.6 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995г.№ 81 — ФЗ675 ,15

в месяц (суммарно за весь период отпуска по б/р продолж. 70(84)кал. дн. до родов и 70(86,110) кал .дн. после родов)

708,23

в месяц (суммарно за весь период отпуска по б/р продолж. 70(84)кал. дн. до родов и 70(86,110) кал .дн. после родов)

6единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.9 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81 — ФЗ675,15708,23
7Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью18 004,1218 886,32
 8Единовременное пособие при передаче ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами на воспитание в семью137 566,14144 306,88

О деньгах: индексация федеральных социальных выплат произведена

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