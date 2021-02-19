О деньгах: индексация федеральных социальных выплат произведена

№ п/п Вид пособия Размер выплаты с 01.01.2021,тыс руб. Размер выплаты с 01.02.2021,тыс руб.

1 единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со ст.11 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81 — ФЗ 18 004,12 18 886,32

2 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 28 511,40 29 908,46

3 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 12 219,17 12 817,91

4 ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.13 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995г. № 81 — ФЗ:

по уходу за первым ребенком 6752,00 7 082,85

по уходу за вторым ребенком и последующими детьми 6752,00 7 082,85

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)среднемесячная зп (за 12 мес) * 40% = сумма Min 3 375,77 Max 13 504,00 Min 3 541,18 Max 14 165,70

5 пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.6 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995г.№ 81 — ФЗ 675 ,15 в месяц (суммарно за весь период отпуска по б/р продолж. 70(84)кал. дн. до родов и 70(86,110) кал .дн. после родов) 708,23 в месяц (суммарно за весь период отпуска по б/р продолж. 70(84)кал. дн. до родов и 70(86,110) кал .дн. после родов)

6 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.9 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81 — ФЗ 675,15 708,23

7 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 18 004,12 18 886,32