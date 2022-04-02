реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | О доблестях, о подвигах, о славе…. Минобороны РФ пишет героическую летопись спецоперации на Украине

crimeapress_news



реклама в крыму


О доблестях, о подвигах, о славе…. Минобороны РФ пишет героическую летопись спецоперации на Украине
Скриншот: МО РФ

О доблестях, о подвигах, о славе…. Минобороны РФ пишет героическую летопись спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:21 02.04.2022

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Герои очередной страницы славной летописи танкисты и мотострелки.

Позиции российских военных в одном из освобожденных населенных пунктов подверглись массовому и интенсивному обстрелу. Экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова под непрекращающимся огневым воздействием выдвинулся в направлении противника, чтобы принять огонь на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя. В результате старший сержант уничтожил 18 человек живой силы националистов и 3 боевых бронированных машины — атака была отражена.

Сержант Максим Кайтанов в составе батальонно-тактической группы удерживал занятые позиции, ожидая прибытия основных войск. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, атаковали расположение группы. Сержант в ходе боестолкновения лично ликвидировал три бронетранспортера врага, а также отразил наступление пехоты — националисты отступили и в дальнейшем были уничтожены.

Узнайте больше:  Артиллерия – бог войны, проверено историей. Хроника побед от Минобороны РФ

Майор Рамазан Хадживахидов в составе мотострелковой бригады лично руководил подразделениями артиллерии и вел наступательные действия, чтобы заблокировать район, где находились украинские националисты. В результате боя было уничтожено до 10 единиц бронетехники и до 80 человек живой силы врага, благодаря чему удалось освободить район от националистических формирований и продолжить продвижение российских войск.

О доблестях, о подвигах, о славе…. Минобороны РФ пишет героическую летопись спецоперации на Украине


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.