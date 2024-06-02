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О госпрограмме долгосрочных сбережений осведомлен только 1 из 10 экономически активных крымчан
фото: pexels

О госпрограмме долгосрочных сбережений осведомлен только 1 из 10 экономически активных крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 02.06.2024

Горожане до 34 лет реже всего осведомлены о Программе долгосрочных сбережений с гарантированной государством сохранностью всех вложенных средств. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

С новой государственной программой софинансирования долгосрочных сбережений, которая вступила в силу с 1 января этого года, пока подробно знаком лишь 1 из 10 крымчан. 26% что-то слышали о ней. 64% ничего не знают. Причем больше неосведомленных среди горожан до 34 лет (70%), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Опрос подробно изучивших новую госпрограмму показал: каждый девятый вступил в нее, каждый шестой — планирует вложить средства.

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Время проведения: 20—28 мая 2024 года

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