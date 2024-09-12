О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям

О том, как получить социальное пособие для малоимущих семей, рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова. По её информации, государственная социальная помощь в виде социального пособия выплачивается малоимущим семьям и гражданам, проживающим на территории Республики Крым, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым.

В доход членов малоимущей семьи и доход малоимущего одиноко проживающего гражданина включаются виды доходов, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»

Пособие назначается на основании заявления гражданина, либо составленного от себя лично, либо от имени своей семьи, либо от опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина, поданного в департамент социальной защиты населения.

Такое заявление может быть направлено в форме электронного документа с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым». За оформлением помощи и получением консультации гражданам следует обращаться в департамент труда и социальной защиты населения по месту жительства, — отмечает Диана Фератова.

Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя, управление приема граждан и назначения мер социальной поддержки:

Адрес: г. Симферополь, бульвар И. Франко, 25;

Телефон 60-01-90, 25-32-01, +7-978-988-32-71, +7-978-914-37-07.

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