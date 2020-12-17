О какой воде «из-под Азовского моря» для Крыма говорил сегодня Путин

Сегодня на своей пресс-конференции Владимир Путин сказал:

Для Крыма есть еще новация: в прилегающих акваториях Азовского моря могут быть очень большие запасы пресной воды. Проблему мы решим, средства выделяются, на этом экономить государство не будет.

Что имел в виду Президент?

Действительно, такие исследования ведутся полным ходом. Речь идет о палеоруслах (древних руслах) рек Дона и Кубани. Они… под Азовским морем.

Такие запасы под Азовским морем действительно есть. Это палеорусла Дона и Кубани, по которым идут мощные потоки пресной воды, так называемой субмариной. Проекты есть по добыче этой воды в государственном совете и совете министров республики. Есть интересные перспективы, — прокомментировал президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко.

Он отметил, что у госпредприятия «Черноморнефтегаз» есть опыт добычи на шельфе Черного моря.

Там есть опыт установки платформ, бурения, прокладки газопроводов. Я думаю, что этот опыт надо применять. Глубины там небольшие, порядка 140-200 метров примерно, с которых можно поднимать воду, — цитирует Тарасенко ТАСС .

По словам директора компании «Водные технологии» Анатолия Копачевского, атомная электростанция вблизи города Щелкино не была достроена в 80-х годах именно из-за подземного разлома на берегу Азовского моря и смещения грунта.

В какой-то момент стали смещаться по несколько метров в сутки сваи буронабивные громадной длины, которые забивались в качестве основания этой электростанции. В районе Керченского пролива между Черным и Азовским морем идут тектонические определенные процессы, насколько мне известно, по сей день, — отметил Копачевский.

При этом эксперт по водным ресурсам Крыма убежден, что пресные подземные воды Азовского моря требуют дополнительного изучения.

Неизвестно, каковы запасы этой воды. Говорить о том, что ее можно использовать, пока, по моему мнению, несколько преждевременно. Если будет государственное задание на разведку, после того, как она будет подтверждена Росгеологией или другими профильными структурами, подтверждены ее запасы, можно будет предметно говорить, — пояснил Копачевский.

Аналоги вариантов использования вод крупных субмаринных источников, «разгружающихся» в море недалеко от берега, есть. Например, вблизи юго-восточного побережья Греции сооружена плотина, создающая пресноводное «озеро» внутри моря. Его воды используют для орошения земель прибрежных территорий.