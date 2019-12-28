О кофе и ароматных традициях, современной кофемашине и настоящей жизни с техникой Bezzera

Кофеману и просто любителю этого крепкого, бодрящего напитка не нужно объяснять, чем отличается растворимый кофе от сваренного, заварного. Да еще и в жаровне с песочком, в старинной бронзовой джезве. Однако минувший век внес в приготовление кофе существенные изменения. Инженерная мысль породила кофеварку и кофемашину, а опыт и практика применений в кафе и ресторанах, гостиницах и офисах, сравняли качество заварного кафе, приготовленного традиционно «по-восточному» в турке и в современной кофемашине.

Качество – не единственный показатель. В пользу кофемашины говорят ассортимент напитков, разнообразие вкусов и оттенков и количество. Да, вроде бы, проза жизни, а ведь не позавидуешь секретарю, который должен сварить на брифинг у шефа порций эдак 10 заварного кофе… без кофемашины. Один из лидеров продаж на постсоветском пространстве — Bezzera в Украине. Эта всемирно известная компания – ровесница ХХ века. В 1901 году ее основал итальянец Луиджи Беццера (ну и назвал своим именем). Есть версия, что он был недоволен долгими «итальянскими кофепитиями» по ходу рабочего дня, соответственно, разработав, запатентовав и внедрив в производство кофемашины, он сделал «кофе-брейк» коротким, тем самым, повысил эффективность труда.

Впрочем, есть и иное мнение, что Луиджи так любил кофе, что решился на эксперименты с его приготовлением. Так родился любимый миллионами эспрессо. Быстрый и крепкий, ароматный и в миг пробуждающий. «А что, если?» — лучший двигатель прогресса. Продажа кофемашин, что называется, пошла, Беццера стал богатым и уважаемым. Все последователи и продолжатели покупали именно его патент, ну а компания Bezzera так и осталась лидером. Нюанс – и по сей день это т.н. «семейная» компания – в духе итальянских традиций бизнеса вековой давности.

Промышленные кофемашины Bezzera – бренд, который и не нужно представлять, равно как и продукцию Bezzera для офисов, кафе, ресторанов. Баланс традиций и инноваций, цены и качества, вкуса и стиля обеспечивают («на выходе) неизменно лучший кофе. На сайте coffeetrade.ua (а это эксклюзивный дистрибьютор Bezzera на территории Украины) огромный выбор кофемашин «на любой случай». От промышленных, рассчитанных на самые разнообразные напитки (от латте и капучино до классики, с различными режимами, полностью автоматизированных; до эспрессо-машин – «офисных» и «домашних» вариантов.

На сайте – не только удобная навигация, но и «линейки» сортировки кофемашин. Нужную модель можно искать как по цене (и по нарастанию, и по убыванию), так и по названию. Кроме того, доступен подбор по параметрам (правая колонка сайта). Например: нам необходима универсальная кофемашина с функцией приготовления капучино, с дисплеем и металлическим прочным корпусом, автоматическая, но не очень мощная (до 1 кВт). Вводим необходимые параметры… Оптимальный вариант – эспрессо-машина Bezzera B2016 De Electronic Dosage 2GR. Надежная, качественная, стильная (с деревянными ручками), медным котлом. Кстати, в ней можно использовать не только низкие кофейные чашки, но и сравнительно высокие стаканчики.

Впрочем, ваш выбор – ваши параметры. В случае с кофемашинами Bezzera два из них: качество и надежность – присущи всем моделям. Важно, что профессиональную кофемашину «с традициями» можно не только выбрать на сайте, но и купить.

Как оформить покупку онлайн? Как и в любом Интернет-магазине – выбираем товар, заполняем «корзину», оплачиваем, получаем. И наслаждаемся вкусом настоящего заварного кофе. Ваши гости, клиенты, сотрудники по достоинству оценят приобретение. А цена кофемашины Bezzera окупится с лихвой. Ну как не вспомнить несравненную Коко Шанель, которая говорила: «Кофе превращает существование в жизнь». Ну а настоящий кофе – настоящая жизнь, не так ли?