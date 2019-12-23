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О пользе камер наблюдения. Случай в крымском Красноперекопске
Иллюстрация: sublimetech.com

О пользе камер наблюдения. Случай в крымском Красноперекопске

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 10:53 23.12.2019

В Красноперекопске в полицию обратился  местный житель с заявлением о пропаже электроинструмента. В ходе проверки выяснилось, что заявитель является хозяином продуктового магазина и перед самой кражей установил в торговом заведении видеонаблюдение. Отвлекшись ненадолго, мужчина оставил инструмент на подоконнике, а когда вернулся, шуруповерта не оказалось на месте.

Изучив записи с только установленной заявителем камеры видеонаблюдения, полицейские в короткие сроки вычислили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 23-летний местный житель. Как выяснилось, перед кражей к соседнему магазину подъехал автомобиль, а злоумышленник помогал водителю-экспедитору с погрузкой холодильной установки. Воспользовавшись моментом, молодой человек прихватил чужую технику, — рассказали в полиции.

Свою вину, подозреваемый признал, пояснив, что похитил шуруповерт для личных нужд. Похищенный инструмент возвращен владельцу. Выходка не останется безнаказанной. По ч.1 ст.158 УК РФ молодому человеку – «любителю чужих вещей» может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

О пользе камер наблюдения. Случай в крымском Красноперекопске

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