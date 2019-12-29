О продуктовом пункте социальной программы Севастопольского Общественного Движения «Доброволец»

После десятидневной работы в тестовом режиме в Севастополе (по адресу ул. Гоголя, 29) заработал пункт социальной программы «Продуктовое обеспечение» Общественного Движения «Доброволец».

Наша программа доступных цен постепенно выходит на новый уровень, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова. — На старте проекта социальные пункты на рынке «Севпривоз» были задействованы для льготных групп населения. Впоследствии программой была охвачена более широкая часть населения — пенсионеры, позже социальные цены стали доступны всем желающим.

За счет чего происходило расширение? Исключительно за счёт участников «Добровольца», честных, как теперь можно говорить, социально-ориентированных предпринимателей.

А первым был балаклавский магазин «Чиполлино». Там-то и появился социальный пункт «Доброволец», благодаря которому удалось обеспечить балаклавцев товарами по социальным ценам.

Открытие продуктового пункта на Гоголя, 29 стало важным событием, как для нас, так и для жителей центра города, которые привыкли к высоким ценам на продукты. Очень важным моментом стало то количество гостей, которые несмотря на проливной дождь и выходной день, пришли поздравить нас с таким важным событием, — отмечает пресс-служба «Добровольца».

По словам лидера Общественного Движения Дмитрия Голикова, создание подобного узла позволяет аккумулировать все действующие социальные проекты в одной точке. «Продуктовый пункт» на Гоголя станет местом получения помощи для организаций инвалидов, ветеранов и спортивных организаций.

В субботу талоны на ежемесячную помощь получили дети из боксёрского клуба «Фиолент» (президент Олег Надежин), воспитанники балаклавской секции бокса под руководством Игоря Петрова, футбольный клуб «Стрела-Доброволец», юные спортсмены федерации самбо и дзюдо.

Большим стимулом и помощью в нашей работе является участие депутатов Законодательного собрания города Севастополя второго созыва — Василия Зубенко и Вячеслава Камзолова, а также председателя совета Ленинского МО г. Севастополя Григория Прохватилова. Это те люди, которые поддерживают любое начинание нашей общественной организации, — подчеркнула Елена Солдатова.

В ближайшее время планируется открытие продуктовых пунктов «Добровольца» во всех районах города.