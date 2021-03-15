О решении проблемы водоснабжения Крыма – с оптимизмом

Новый водовод запустят в Севастополе в ближайшее время, также, практически, построен водовод в Симферополе. Они обеспечат гарантированные поставки воды в засушливое время года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он рассказал о решении проблемы водоснабжения Крыма в эфире телеканала « Россия-24 «.

У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года, — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что власти выделили дополнительные средства на улучшение качества воды и капитальный ремонт системы водоснабжения в Крыму. Мероприятия финансируются в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Всего Правительство РФ направит более 48 млрд. рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению Президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Фото: rk.gov.ru