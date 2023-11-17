Меры поддержки для военных, добровольцев и мобилизованных участников СВО прописаны на законодательном уровне.

Подробнее о социальных гарантиях для участников СВО читайте в карточках, подготовленных при поддержке Минобороны России и Рабочей группы по вопросам СВО.

Какие выплаты и льготы положены военнослужащим и участникам СВО по линии Социального фонда России?

Военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции на Украине (СВО) в качестве мобилизованных, добровольцев и контрактников, положены государственные льготы и выплаты. Меры поддержки также предоставляются их семьям.

Так, период участия в СВО засчитывается в стаж в двойном размере, а за один полный календарный год участия в зоне СВО в период прохождения военной службы или в период пребывания в добровольческом формировании учитывается 3,6 пенсионных коэффициентов. Для других граждан это — 1,8 коэффициентов к будущей пенсии.

Кроме того, периоды участия в специальной военной операции учитываются в двойном размере при назначении пенсии за длительный стаж. То есть, уйти на пенсию можно раньше пенсионного возраста на 2 года.

Помимо всех льгот, бойцы получают ежемесячную денежную выплату в размере 3896 рублей как ветераны боевых действий. Для получения данной меры поддержки заявители могут обратиться с документами, дающими право на выплату в клиентские службы Отделения СФР по Республике Крым. В состав ежемесячной денежной выплаты входит и набор социальных услуг. Заявителям предоставляется выбор — получать набор социальных услуг в натуральном выражении или денежном эквиваленте. В него входит: компенсация на лекарства, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, предоставление путевки на лечение.

В случае увечья или травмы добровольцам СВО устанавливается государственная пенсия по инвалидности. Семьям добровольцев предоставлено право на пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам их семей в случае гибели в период и по окончании пребывания граждан в добровольческих формированиях.

ОСФР по Республике Крым также предоставляются меры поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Для них упрощено назначение детских пособий, которые оформляются без учёта доходов мобилизованного гражданина.

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