О цене десятка яиц в Крыму – грубо, но честно

Цены на куриные яйца – тема не только декабрьская, но и январская. «Запланированного» существенного понижения цены десятка яиц пока не произошло. Импортеры отчитываются о сотнях тысяч тонн яиц, доставленных из Турции и Азербайджана, ФАС грозит недобросовестным продавцам «карами небесными», власти… мониторят ситуацию, торговые сети… держат цены. Ну а честно, прямо и откровенно, пожалуй, обо всем этом высказался депутат Госдумы (от Крыма) Константин Бахарев. Он общался со СМИ сегодня в пресс-центре РИА Новости Крым и назвал единственную причину ценовой вакханалии — СПЕКУЛЯЦИЮ.

Я общался с производителями яиц у нас, в Крыму, и понял для себя, что это точно не предмет законодательного регулирования. На мой взгляд, основная причина здесь – банальная спекуляция. Производители мне рассказывали, что закупщики, которые у них приобретают яйца, каждую неделю предлагали более высокую цену. При том что себестоимость в производстве не менялась в это время, – приводит слова Бахарева РИА Новости Крым.

По его словам, недобросовестные предприниматели воспользовались сезонным фактором и ростом спроса к новогодним праздникам, а контролирующие органы оперативно не отреагировали на эту ситуацию.

Когда за такой короткий период цена вырастает на 50-70%, причем Крым оказался в числе лидеров по темпам роста, значит, происходит что-то нездоровое и никак не связанное с ситуацией в экономике. Нельзя объяснить это ростом затрат производителей, тем более, что сами производители при общении этого не подтверждают, — добавил Бахарев.

Депутат отметил, что урегулировать эту ситуацию должны не законодатели, а ФАС и правоохранительные органы.