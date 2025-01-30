О важных налоговых новациях севастопольцам рассказали на вебинаре

Специалисты УФНС России по г. Севастополю на вебинаре рассказали налогоплательщикам об аспектах предоставления годовой налоговой отчетности, применения прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ, предоставления декларации о доходах за 2024 год и применения контрольно-кассовой техники в 2025 году.

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Анна Минкина рассказала слушателям об особенностях представления декларации по налогу на имущество организаций за 2024 год. В декларации отражаются только объекты, облагаемые по среднегодовой стоимости. Организации, у которых вся недвижимость облагается по кадастровой стоимости, декларацию не предоставляют. Также не сдают декларацию плательщики, использующие в отчетном периоде упрощённую систему налогообложения.

Она подчеркнула, что в отношении указанных в декларации объектов имущества уведомление об исчисленных суммах налогов за 4 квартал 2024 года предоставлять не нужно. Если организация по объектам, облагаемым по среднегодовой стоимости, представит помимо декларации ещё и уведомление по ним же за 4-й квартал, то это вызовет дублирование начислений и может привести к возникновению задолженности.

Анна Минкина обратила внимание на важность правильного исчисления авансовых платежей и уточнила, что сумма авансового платежа рассчитывается как ¼ произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества за период. Неверное исчисление авансовых платежей зачастую приводит к занижение исчисленных обязательств и ведёт к начислению пеней.

Спикер обратила внимание слушателей вебинара, что по объектам недвижимости, где налоговой базой является кадастровая стоимость, организации обязаны предоставить уведомление об исчисленных суммах налогов за 4 квартал 2024 года в срок не позднее 25 февраля. Уплатить налог на имущество организаций, рассчитанный как по декларации, так и по уведомлению, необходимо не позднее 28 февраля 2025 года. При этом, если организация имеет объекты, облагаемые как по среднегодовой, так и по кадастровой стоимости, то по сроку 25 февраля предоставляется декларация по среднегодовой стоимости и уведомление по кадастровой стоимости.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Виктория Зорина напомнила, что с нового года при налогообложении доходов физических лиц, применяется новая шкала НДФЛ. По основным доходам (заработная плата, доходы по договорам гражданско-правового характера, от аренды, доходы индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения) применяется пять ставок: 13, 15, 18, 20 и 22%. А для доходов от продажи имущества и операций с ценными бумагами, дивидендов, страховых выплат, процентам по вкладам только две ставки: 13% в пределах 2, 4 миллиона рублей и 15% от суммы, превышающей это значение.

Виктория Зорина рассказала о сроках предоставления уведомлений об исчисленных суммах и перечисления налога на доходы физических лиц. Чтобы уплаченный налог был корректно зачислен с ЕНС, работодателям необходимо дважды в месяц подать уведомление: до 25 числа — по НДФЛ, который удержали с 1 по 22 число текущего месяца; и до 3 числа — по НДФЛ, который удержали с 23 по последнее число предыдущего месяца. В случае если выплаты аванса и 2 части заработной платы приходится на период с 1 по 22 числа, предоставляется одно уведомление в месяц. Спикер подчеркнула, что уведомления необходимо предоставлять и уточнять до даты предоставления отчетности за соответствующий период.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 Наталья Балуева напомнила, что с 1 января стартовала декларационная кампания для граждан по доходам, полученным в 2024 году, которая продлится до 30 апреля включительно. Спикер уточнила, что заполнить декларацию 3-НДФЛ проще всего онлайн в личном кабинете налогоплательщика. А также акцентировала внимание в каких же случаях гражданину необходимо в обязательном порядке предоставить декларацию , в каких случаях предоставлять декларацию не требуется.

Начальник отдела оперативного контроля Петр Удовиченко осветил актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники в 2025 году. С 1 января 2025 года плательщики УСН, которые уплачивают НДС по специальной ставке 5% или 7%, должны указывать ставки НДС в кассовых чеках. Однако, если разработчики ККТ не успеют своевременно предоставить обновленное программное обеспечение ККТ, содержащее в кассовом чеке специальные ставки по НДС, то пользователи таких ККТ могут временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам с использованием реквизитов «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) и «сумма расчетов без НДС» (тег 1183) до выхода соответствующего обновления. При этом сумма расчета должна включать в себя НДС по специальным ставкам (5% или 7%).

Ознакомиться с выступлениями спикеров и записью проведенного вебинара можно на официальной странице УФНС России по г. Севастополю «ВКонтакте».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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