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О запасах пресной воды под Азовским морем – пластов несколько
Фото: Instagram М.Хуснуллина

О запасах пресной воды под Азовским морем – пластов несколько

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 16.11.2021

Как мы уже сообщали сообщали, сегодня Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о том, что под Азовским морем действительно есть пресная вода. Хорошая новость: речь идет о нескольких пластах.

У нас есть хорошие новости: действительно, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды – с примесью минерализованной соли. Но последние пробы у нас уже есть, и вода питьевая, – цитирует зампредседателя Правительства РФ РИА Новости.

То есть, геологи нашли и соленую, минерализованную воду, и пресную, питьевую. Более точные результаты (в первую очередь, по количеству) будут известны только в следующем году. И это уже плохая новость. По словам Вице-премьера, доразведку запасов воды пришлось приостановить из-за штормов на море, работа будет завершена в следующем году.

Напомним, обнаружение и оценку запасов пресной воды под Азовским морем ведет АО «Росгеология».

 

О запасах пресной воды под Азовским морем – пластов несколько

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