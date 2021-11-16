О запасах пресной воды под Азовским морем – пластов несколько

Как мы уже сообщали сообщали, сегодня Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о том, что под Азовским морем действительно есть пресная вода. Хорошая новость: речь идет о нескольких пластах.

У нас есть хорошие новости: действительно, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды – с примесью минерализованной соли. Но последние пробы у нас уже есть, и вода питьевая, – цитирует зампредседателя Правительства РФ РИА Новости .

То есть, геологи нашли и соленую, минерализованную воду, и пресную, питьевую. Более точные результаты (в первую очередь, по количеству) будут известны только в следующем году. И это уже плохая новость. По словам Вице-премьера, доразведку запасов воды пришлось приостановить из-за штормов на море, работа будет завершена в следующем году.

Напомним, обнаружение и оценку запасов пресной воды под Азовским морем ведет АО «Росгеология».