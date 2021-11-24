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Об искренности чувств и надежде на отношения лучше всего скажет букет гортензий
фото: studiofloristic.ru

Об искренности чувств и надежде на отношения лучше всего скажет букет гортензий

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:09 24.11.2021

Язык цветов – отражение наших чувств и настроений. Даже собранные своими руками («без умысла») полевые или дачные цветы говорят, что это дар от всего сердца. Кто-то считает цветы универсальным подарком или обязательной составляющей любого праздника. А кто-то полагает, что подаренный букет расскажет лучше тысячи слов о чувствах и надеждах, настроении и ожиданиях. Например, столь популярные сейчас гортензии – не просто дань моде или яркий аксессуар, привлекающий внимание. Букет гортензий – тонкий намек, осторожное «вспомни обо мне», на языке цветов означающий надежду и скромность, призывающий вспомнить о том, кто его дарит.

Полезный совет: купить букет гортензий в Москве можно в «Студио Флористик». Причем не нужно «нарезать круги» по городу, терять время и то же настроение. Выбирайте и покупайте букет по душе в режиме онлайн, прямо на сайте. Доставка – круглосуточная. Все предложения портала иллюстрированы, качество – гарантируется. Выбор – на любой вкус: нежные искренние гортензии и яркие страстные розы, авторские букеты и хиты сезонов. Определиться с выбором помогут специальные предложения и форма обратной связи (консультация флориста – бесплатная).

Об искренности чувств и надежде на отношения лучше всего скажет букет гортензий

Что же выбрать? Обратите внимание на раздел «Хиты продаж». В этих букетах (по разумным ценам) так много чувств и признаний. Впрочем, для прямого признания в любви лучше всего подойдут розы. Красная роза Кения громко шепчет: «Я люблю тебя», «Хочу быть с тобой». Белая роза Кения выразит всю гамму чувств влюбленного – от светлой печали до радости ожидания. Ну а уже упомянутые гортензии — это слова от самого сердца, искренние и романтические. А еще букет гортензий поможет влюбленному (и не только влюбленному) принести свои извинения (всякое же в жизни бывает). Ну а если все хорошо, милому сердцу человеку можно подарить большой и красивый букет ромашек. На языке цветов – выражение взаимной симпатии, чистоты и нежности. Посмотреть коллекцию ромашек можно тут же, на сайте. Добавят хорошего настроения и действующие акции, скидки, специальные предложения.

Чуть не забыли: 28 ноября отмечается День матери. Всем мамам, мамочкам, мамулям, таки родным и любимым просто необходимо дарить цветы (и не только 8 марта или 28 ноября). Успейте сделать заказ на сайте studiofloristic.ru до 27 ноября и получите в подарок топпер и конфеты. Выбирайте очаровательные авторские букеты любимым мамам, оформляйте заказ и определяйтесь с доставкой. И не надо ничего говорить, все слова и признания за вас произнесут цветы от «Студио Флористик».

Об искренности чувств и надежде на отношения лучше всего скажет букет гортензий

Об искренности чувств и надежде на отношения лучше всего скажет букет гортензий

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