Об искренности чувств и надежде на отношения лучше всего скажет букет гортензий

Язык цветов – отражение наших чувств и настроений. Даже собранные своими руками («без умысла») полевые или дачные цветы говорят, что это дар от всего сердца. Кто-то считает цветы универсальным подарком или обязательной составляющей любого праздника. А кто-то полагает, что подаренный букет расскажет лучше тысячи слов о чувствах и надеждах, настроении и ожиданиях. Например, столь популярные сейчас гортензии – не просто дань моде или яркий аксессуар, привлекающий внимание. Букет гортензий – тонкий намек, осторожное «вспомни обо мне», на языке цветов означающий надежду и скромность, призывающий вспомнить о том, кто его дарит.

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Что же выбрать? Обратите внимание на раздел «Хиты продаж». В этих букетах (по разумным ценам) так много чувств и признаний. Впрочем, для прямого признания в любви лучше всего подойдут розы. Красная роза Кения громко шепчет: «Я люблю тебя», «Хочу быть с тобой». Белая роза Кения выразит всю гамму чувств влюбленного – от светлой печали до радости ожидания. Ну а уже упомянутые гортензии — это слова от самого сердца, искренние и романтические. А еще букет гортензий поможет влюбленному (и не только влюбленному) принести свои извинения (всякое же в жизни бывает). Ну а если все хорошо, милому сердцу человеку можно подарить большой и красивый букет ромашек. На языке цветов – выражение взаимной симпатии, чистоты и нежности. Посмотреть коллекцию ромашек можно тут же, на сайте. Добавят хорошего настроения и действующие акции, скидки, специальные предложения.

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