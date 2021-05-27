Об этом инциденте стало известно спустя 7 месяцев. Как в Черном море досталось британскому «Дракону»

В эти майские дни в Черном море «гостит» британский патрульный корабль «Trent». Как обычно, НАТО демонстрирует «поддержку» Украине и даже «отрабатывает взаимодействие» с ВМСУ. Впрочем, ничего нового. Главное, чтобы в территориальные воды России, близко к Крымскому полуострову ни «гости», ни «соседи» не входили. А ведь были прецеденты! И один из них – семимесячной давности, то есть случившийся в не таком уж отдаленном прошлом.

В октябре 2020 года из территориальных вод России в районе Крыма был выдворен эсминец с управляемым ракетным оружием D35 «Dragon» («Дракон) ВМС Великобритании. Об этом рассказал первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По его словам, 13 октября прошлого года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды РФ, «Дракон» пересек государственную границу России в районе мыса Херсонес.

На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды, — сказал Кулишов в интервью РИА Новости .

Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у российских границ, направленную на демонстрацию военной силы для сдерживания якобы «агрессивной политики России в регионе».

Кулишов подчеркнул, что в Погранслужбе готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных «на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета» РФ.