Об условиях содержания задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти рассказала его дочь

Гражданин РФ Александр Франчетти, задержанный в Чехии 12 сентября по запросу Украины, обеспечен хорошими условиями содержания в пражской тюрьме Панкрац. Об этом сообщила ТАСС в понедельник дочь россиянина Диа Франчетти.

Отцу обеспечены хорошие условия содержания, — отметила она. — Он болен, но у него есть там, в тюрьме Панкрац доктор, к которому всегда может обратиться.

Александр Франчетти находится в помещении, которое, по словам его дочери, сложно назвать тюремной камерой — такой, как показывают в кинофильмах.

Он не находится с другими заключенными. У него много личных вещей, которые мы ему передаем. Передаем еду, но он может себе купить еду и сам. Он содержится в хороших условиях. Передает нам постоянно письма, и мы передаем ему письма через адвоката, — сказала она.

Диа Франчетти, отвечая на вопрос, какие юридические процедуры в обозримой перспективе предстоит пройти ее отцу, сказала:

Не знаю. Пока что я ничего не знаю, что будет и как будет.

Над делом Александра Франчетти, по ее словам, активно работает защита, которая на данном этапе не считает возможным предоставлять информацию СМИ.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов проинформировал ТАСС 23 сентября, что Александр Франчетти страдает ревматоидным артритом и сейчас у него осложнение болезни.

Городской суд в Праге 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть республику. Франчетти был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. В настоящий момент проводится расследование дела. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях «Русской весны» в Севастополе.