Оба «ковидных» госпиталя Минобороны будут развернуты в Крыму… до конца этого дня

Мы уже сообщали, что в Крыму начато развертывание «ковидных» госпиталей Минобороны РФ (подробнее — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Сегодня Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул: оба госпиталя будут развернуты до конца текущего дня. Уточнены места их дислокации.

Вчера обратился к Главе государства с просьбой разместить временные военные госпитали в Крыму. Благодаря своевременной реакции, в Ялте уже начинают его разворачивать на территории военного санатория «Крым» в Партените. В Симферополе – на территории новой больницы Семашко, — сказал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что с завтрашнего дня госпитали уже смогут принимать больных. Все койко-места будут обеспечены кислородной поддержкой, на сегодня в Крыму порядка 800 коек с кислородом. В Ялту будут дополнительно прикомандированы более 70 сотрудников ФМБА, которые будут работать с коронавирусными больными.

Отметим, что госпитали будут располагаться не в стационарных корпусах зданий. Это мобильные конструкции. Военнослужащие уже на местах. Они приступили к развертыванию госпиталей и установке специального оборудования.

Каждый из мобильных госпиталей рассчитан на 100 коек и представляет собой медицинское подразделение на базе каркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ.

Глава Крыма подчеркнул, что данные меры помогут снизить количество заболевших, и поблагодарил всех, кто находится на передовой борьбы с COVID-19.

Фото: Минобороны РФ.