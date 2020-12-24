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Оба «ковидных» госпиталя Минобороны будут развернуты в Крыму… до конца этого дня

Оба «ковидных» госпиталя Минобороны будут развернуты в Крыму… до конца этого дня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:14 24.12.2020

Мы уже сообщали, что в Крыму  начато развертывание «ковидных» госпиталей Минобороны РФ (подробнее — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Сегодня Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул: оба госпиталя будут развернуты до конца текущего дня. Уточнены места их дислокации.

Вчера обратился к Главе государства с просьбой разместить временные военные госпитали в Крыму. Благодаря своевременной реакции, в Ялте уже начинают его разворачивать на территории военного санатория «Крым» в Партените. В Симферополе – на территории новой больницы Семашко, — сказал Глава Крыма.

Оба «ковидных» госпиталя Минобороны будут развернуты в Крыму… до конца этого дня

При этом Сергей Аксёнов отметил, что с завтрашнего дня госпитали уже смогут принимать больных. Все койко-места будут обеспечены кислородной поддержкой, на сегодня в Крыму порядка 800 коек с кислородом. В Ялту будут дополнительно прикомандированы более 70 сотрудников ФМБА, которые будут работать с коронавирусными больными.

Оба «ковидных» госпиталя Минобороны будут развернуты в Крыму… до конца этого дня

Отметим, что госпитали будут располагаться не в стационарных корпусах зданий. Это мобильные конструкции. Военнослужащие уже на местах. Они приступили к развертыванию госпиталей и установке специального оборудования.

Оба «ковидных» госпиталя Минобороны будут развернуты в Крыму… до конца этого дня

Каждый из мобильных госпиталей рассчитан на 100 коек и представляет собой медицинское подразделение на базе каркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ.

Оба «ковидных» госпиталя Минобороны будут развернуты в Крыму… до конца этого дня

Глава Крыма подчеркнул, что данные меры помогут снизить количество заболевших, и поблагодарил всех, кто находится на передовой борьбы с COVID-19.

Оба «ковидных» госпиталя Минобороны будут развернуты в Крыму… до конца этого дня

Фото: Минобороны РФ.

Оба «ковидных» госпиталя Минобороны будут развернуты в Крыму… до конца этого дня

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