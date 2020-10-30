Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Объекты для обеспечения Крыма водой будут строить быстрее

crimeapress_news

Объекты для обеспечения Крыма водой будут строить быстрее
фото: 3345408 (pixabay.com)

Объекты для обеспечения Крыма водой будут строить быстрее

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:47 30.10.2020

Минобороны ускорило работы по строительству объектов для обеспечения пресной водой жителей Крыма.

Как сообщили в Минобороны РФ, военные начали возводить водозабор на реке Бельбек в Крыму. Одновременно работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера, — озвучивает информацию «Российская газета».

В ведомстве также отметили, что на берегу реки Бельбек будет создан накопительный бассейн с водозабором. Военные строители должны менее чем за полгода проложить около 3 км водовода, а также построить насосные станции и очистные сооружения. Для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная и далее на городские водозаборные узлы идет строительство водовода протяженностью 10,5 км.

Также военные строители установят мощную плавучую насосную станцию, с помощью которой 20 тысяч кубометров воды в сутки будет подниматься на расчетную высоту 105 метров, — рассказали «РГ» в военном ведомстве.

Учитывая сжатые сроки, применен принцип параллельного производственного цикла, то есть бригады военных строителей идут навстречу друг другу. Проекты должны быть полностью завершены до марта 2021 года.

Источник: «Российская газета»

Объекты для обеспечения Крыма водой будут строить быстрее

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.