Объекты торговли в Севастополе мониторят по поводу соблюдения ограничительных мер

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе усилен контроль за соблюдением ограничительных мер. Представители исполнительных органов власти и сотрудники полиции ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений. 21 января контрольные мероприятия прошли в торговом центре «Люкс».

Мы проверяем соблюдение масочного режима, смотрим, как ведутся журналы, как часто измеряется температура, проводится ли дезинфекция помещений каждые два часа. Сегодня зафиксировано одно нарушение – отсутствие разметки для дистанцирования в торговой точке, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного инспектора отдела контроля департамента по имущественным и земельным отношениям Руслана Докшина.

В этом году проверки проведены уже в более чем 270 объектах торговли, общепита, оказания услуг населению, массового пребывания людей. По результатам проведенных мероприятий составлено 23 протокола.

С начала периода ограничений 17 марта 2020 года было составлено 6 705 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. Вынесено 3 552 предупреждения, начислено 1 529 административных штрафов на общую сумму 2,7 млн рублей. К административной ответственности было привлечено более 5 тысяч человек.