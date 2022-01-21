реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Объекты торговли в Севастополе мониторят по поводу соблюдения ограничительных мер

crimeapress_news



реклама в крыму
Объекты торговли в Севастополе мониторят по поводу соблюдения ограничительных мер
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Объекты торговли в Севастополе мониторят по поводу соблюдения ограничительных мер

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:01 21.01.2022

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе усилен контроль за соблюдением ограничительных мер. Представители исполнительных органов власти и сотрудники полиции ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений. 21 января контрольные мероприятия прошли в торговом центре «Люкс».

Мы проверяем соблюдение масочного режима, смотрим, как ведутся журналы, как часто измеряется температура, проводится ли дезинфекция помещений каждые два часа. Сегодня зафиксировано одно нарушение – отсутствие разметки для дистанцирования в торговой точке, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного инспектора отдела контроля департамента по имущественным и земельным отношениям Руслана Докшина.

В этом году проверки проведены уже в более чем 270 объектах торговли, общепита, оказания услуг населению, массового пребывания людей. По результатам проведенных мероприятий составлено 23 протокола.

Узнайте больше:  Коронавирус в Крыму: "перевалили" за 200 и очень резко

С начала периода ограничений 17 марта 2020 года было составлено 6 705 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. Вынесено 3 552 предупреждения, начислено 1 529 административных штрафов на общую сумму 2,7 млн рублей. К административной ответственности было привлечено более 5 тысяч человек.

В ходе патрулирования, в том числе в вечернее время, особое внимание уделяется работе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц. Также с сотрудниками организаций и посетителями активно проводится разъяснительная работа на предмет необходимости соблюдения ограничительных мер, — подчёркивают специалисты.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.

Новости Крыма Только самое важное. Подпишись! Нет Да