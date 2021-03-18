Объем частных инвестиций в экономику Крыма должен превысить 1 триллион рублей

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что объем частных вложений в экономику Крыма к 2025 году превысит 1 трлн. рублей.

Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие четыре года, то есть за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн. рублей, — сказал Путин, открывая совещание с руководством регионов и Правительства Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Достижение этой цифры Путин назвал амбициозной задачей.

Она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей. Вести работу необходимо в диалоге и тесном контакте с деловым сообществом, самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям, — посоветовал Президент, призвав оперативно решать все эти вопросы.

Реализация крупных проектов в Крыму создает условия для перехода ко второму этапу восстановления экономики полуострова, связанному с привлечением инвестиций, заявил российский лидер.

Успешное завершение реализации крупных, опорных проектов создает условия для перехода ко второму, следующему этапу восстановления и развития экономики крымского полуострова, — сказал Путин.

Президент пояснил, что смысл второго этапа заключается в том, чтобы «созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях промышленности и в сфере услуг«. Прежде всего, по его словам, речь идет о собственной инициативе бизнеса.