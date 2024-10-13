Объем государственной поддержки крымского агропрома за 10 лет составил около 25 млрд рублей

Сегодня мы чествуем представителей одной из самых уважаемых и необходимых профессий. Людей, которые в прямом смысле кормят Крым, – работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Наши аграрии вносят огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Продукция крымского агропрома известна и востребована далеко за пределами полуострова.

Наш Президент в своем Послании Федеральному Собранию поставил задачу: к 2030 году объем производства отечественного агропромышленного комплекса должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, экспорт – увеличиться в полтора раза.

Крымские аграрии активно участвуют в решении этой задачи. Несмотря на все трудности, отрасль успешно развивается и демонстрирует серьезные успехи по многим направлениям. Производство многих видов сельскохозяйственной продукции за десятилетие выросло в разы.

Во многом это результат государственной поддержки, объем которой за 10 лет составил около 25 миллиардов рублей. В текущем году на эти цели планируется направить около 3,5 миллиарда рублей.

Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли с праздником, желаю здоровья, благополучия и новых успехов! Спасибо вам за труд, профессионализм и верность своему делу! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым