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Объем государственной поддержки крымского агропрома за 10 лет составил около 25 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Объем государственной поддержки крымского агропрома за 10 лет составил около 25 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 13.10.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сегодня мы чествуем представителей одной из самых уважаемых и необходимых профессий. Людей, которые в прямом смысле кормят Крым, – работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Наши аграрии вносят огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Продукция крымского агропрома известна и востребована далеко за пределами полуострова.

Наш Президент в своем Послании Федеральному Собранию поставил задачу: к 2030 году объем производства отечественного агропромышленного комплекса должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, экспорт – увеличиться в полтора раза.

Крымские аграрии активно участвуют в решении этой задачи. Несмотря на все трудности, отрасль успешно развивается и демонстрирует серьезные успехи по многим направлениям. Производство многих видов сельскохозяйственной продукции за десятилетие выросло в разы.

Во многом это результат государственной поддержки, объем которой за 10 лет составил около 25 миллиардов рублей. В текущем году на эти цели планируется направить около 3,5 миллиарда рублей.

Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли с праздником, желаю здоровья, благополучия и новых успехов! Спасибо вам за труд, профессионализм и верность своему делу! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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