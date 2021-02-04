Объем прямых и косвенных мер поддержки бизнеса в Крыму в 2020 году составил более 13 млрд. рублей

Оказание мер государственной поддержки бизнеса в Крыму, пострадавшего из-за ограничительных мер в период пандемии, обсудили на заседании Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике. Как уточняет пресс-служба Госсовета РК, в заседании принял участие председатель республиканского парламента Владимир Константинов. По его словам, меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, как на федеральном, так и на региональном уровне были своевременными и адекватными.

В марте-апреле прошлого года говорили о риске исчезновения целых отраслей, однако этого не произошло. Благодаря тому, что в стране не был введен жесткий локдаун, экономика не опустилась еще на один виток вниз, удалось избежать негативных последствий и пессимистичных сценариев. Но, конечно, проблемы остаются, бизнес понес определенные потери. Восстановление экономики, в том числе крымской, будет продолжительным, поэтому нужно готовиться к длительным мерам поддержки, — убежден глава крымского парламента.

Финансовая поддержка для многих предпринимателей, считает Владимир Константинов, стала спасительной помощью, которая помогла избежать закрытия бизнеса.

Сегодня ситуация по-прежнему непростая: низкорентабельный бизнес в условиях кризиса столкнулся с безденежьем. В ходе рабочих поездок в муниципалитеты и встреч с предпринимателями идет постоянный разговор о необходимости привлечения инвесторов. Определенная стагнация коснулась даже сельского хозяйства, которое за последние шесть лет сделало колоссальный рывок в развитии и относится к одним из успешных отраслей экономики, — заявил председатель Госсовета РК.

Глава Комитета Ольга Виноградова уточнила, что крымский бизнес за прошедший год получил более 13 млрд рублей прямой и косвенной поддержки.

Из этой суммы 1,6 миллиарда рублей направлено из федерального бюджета, 1,5 миллиарда рублей — из республиканского. Оказано косвенных мер поддержки в виде уменьшения арендной платы, местных и федеральных налогов на сумму 4,9 миллиарда рублей. Кроме того, в 1,6 миллиарда обошлось понижение на 15% налога на фонд оплаты труда, начиная от минимальной заработной платы. Эта помощь по инициативе Президента РФ Владимира Путина действовала в 2020 году и будет продолжать действовать в текущем году. Также на сумму 3,2 млрд рублей выдано невозвратных кредитов под 2%, то есть предприятия, которые сохранили занятость, не будут погашать их, — привела данные парламентарий.

С 1 февраля 2021 года стартовал второй этап региональной меры поддержки, его общий объем оценивается в 2,2 млрд рублей. Депутаты призвали профильные министерства и ведомства РК провести анализ состояния наиболее пострадавших в период пандемии отраслей, дать свои предложения по корректировке нормативно-правовых актов с целью возможного расширения получателей государственной поддержки.

В свою очередь, депутат Госсовета Галина Коноваленко предложила в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавируса, включить строительную отрасль и наделить строительные предприятия региональными льготами.

Парламентарий подчеркнула, что по данным Крымстата объем строительно-монтажных работ в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 10%. Такое снижение было обусловлено в том числе нехваткой трудовых мигрантов строительных специальностей из других субъектов РФ. Г. Коноваленко уверена, что без поддержки строительной отрасли невозможно достичь амбициозных задач по освоению средств федеральной целевой и региональных программ, которые стоят перед Республикой.

Заместитель председателя Комитета Ирина Ларионова выступила с инициативой исключить из перечня получателей поддержки туристических операторов, имеющих организационно-правовую форму «государственное унитарное предприятие». Она мотивировала это тем, что при внесении изменений в программу развития курортов и туризма в республике трем таким ГУПам увеличили уставные фонды более чем на 32 млн. рублей на выплату заработной платы. Она обратилась к профильному министру с просьбой рассмотреть вопрос об оказании данным предприятиям помощи только за июнь 2020 года и добавить в качестве получателей поддержки розничную торговлю.

В ходе заседания Комитета прозвучало предложение о включении хостелов в список наиболее пострадавших организаций в период действия ограничительных мер.

По мнению Владимира Константинова, поддержка бизнеса по предоставлению мест временного проживания (хостелов) необходима, поскольку затрагивает интересы большого количества предпринимателей.

Необходимо системно подойти к этому вопросу: с одной стороны, добиваться легализации хостелов, а с другой — помогать в решении проблем, в том числе по доведению качества оказываемых услуг до стандартов и норм. Лучше выводить этот сегмент теневого бизнеса в законную плоскость и осуществлять контроль, чем делать вид, что такого не существует, — подчеркнул Константинов.

По итогам обсуждения Комитет решил поддержать все высказанные в ходе дискуссии предложения и проработать их совместно с министерством экономического развития Республики Крым.