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Льготная ипотека: правила выдачи изменены

Объем выдачи кредитов по семейной ипотеке превысил 1 триллион рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:52 11.03.2022

Государственной программой «Семейная ипотека» с момента ее запуска воспользовались уже более 300 тыс. семей, а общий объем выдач превысил 1 трлн руб. ДОМ.РФ выступает оператором программы, — цитирует сообщение ТАСС.

В ДОМ.РФ отмечают, что средневзвешенная ставка по программе сегодня составляет 4,9%. При этом, по условиям программы, ставка не должна превышать 6% годовых. Среди регионов — лидеров по выдаче семейной ипотеки — Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область.

С учетом повышения ключевой ставки правительство совместно с ДОМ.РФ прорабатывает параметры мер господдержки рынка ипотеки, который по-прежнему будет драйвером жилищного строительства. Сейчас выдача льготных кредитов идет в обычном режиме и по текущим ставкам, — отмечает заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года. Первоначально она распространялась на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже правительство РФ распространило ее и на первенцев. Также действие программы было продлено до конца 2023 года.

Кроме того, в апреле действие программы семейной ипотеки было распространено на приобретение земельных участков и строительство частных домов на них, а также на рефинансирование кредитов. Максимальная сумма займа по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Источник: ТАСС

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