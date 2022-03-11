Объем выдачи кредитов по семейной ипотеке превысил 1 триллион рублей

В ДОМ.РФ отмечают, что средневзвешенная ставка по программе сегодня составляет 4,9%. При этом, по условиям программы, ставка не должна превышать 6% годовых. Среди регионов — лидеров по выдаче семейной ипотеки — Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область.

С учетом повышения ключевой ставки правительство совместно с ДОМ.РФ прорабатывает параметры мер господдержки рынка ипотеки, который по-прежнему будет драйвером жилищного строительства. Сейчас выдача льготных кредитов идет в обычном режиме и по текущим ставкам, — отмечает заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года. Первоначально она распространялась на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже правительство РФ распространило ее и на первенцев. Также действие программы было продлено до конца 2023 года.

Кроме того, в апреле действие программы семейной ипотеки было распространено на приобретение земельных участков и строительство частных домов на них, а также на рефинансирование кредитов. Максимальная сумма займа по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Источник: ТАСС

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