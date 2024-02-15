Обереги и угощения на фронт — от школьников Симферополя

Крымские следователи организовали встречу молодежи с бойцом СВО.

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю продолжают организовывать для школьников полуострова встречи с участниками специальной военной операции, чтобы девчонки и мальчишки лично пообщались с героями нашего времени, из первых уст услышали рассказы о подвигах и отваге российского солдата.

По доброй традиции командир подразделения 126-ой отдельной Гвардейской бригады береговой обороны Илья Подорога по прибытии с фронта в отпуск первым делом заезжает к своим товарищам – офицерам СК. Бойца с нетерпением уже ждут и ученики подшефной школы-лицея №3 им. А.С. Макаренко города Симферополя, тщательно собрав к его визиту посылки с нужными вещами и продуктами, письма и рисунки. Вместе с Ильей Подорогой в организованном следователями «Уроке мужества» принял участие руководитель крымского волонтерского движения «Команда возможностей» Евгений Пичугин, который, как и офицеры СК, вместе со своими единомышленниками с первых дней СВО активно помогает фронту, — рассказали в Следственном комитете.

Гостей в школе встречают кадеты Следственного комитета России, ребята из команды «Движение первых» и военно-патриотического клуба «Родная гавань», активисты штаба ученического самоуправления и дети участников СВО.

Ребят интересовало абсолютно все – как стать военнослужащим и волонтером, какой он – быт на фронте, как добровольцы помогают СВО, о чем мечтают бойцы и, самое главное, помогают ли письма и рисунки школьников солдатам.

Илья Подорога признался, что служащие его подразделения всегда с невероятным трепетом читают послания девчонок и мальчишек, вспоминая дом и семью. Кто-то хранит эти рисунки у сердца в нагрудном кармане военной формы, кто-то — у себя в блиндажах, кто-то – в автомобилях. Все детские послания пронизаны невероятно сильной детской энергетикой, которая помогает двигаться только вперед.

Кадеты второго класса СК России прочитали трогательное стихотворение-напутствие бойцам о Победе, вере и друзьях. Школьники вновь подготовили множество писем, рисунков, продуктовых наборов, а ученик 7 класса Георгий Сироштан подарил гостю оберег – камень с крымского берега с нарисованным им изображением бойца.

Представитель 126-ой отдельной Гвардейской бригады береговой обороны от всего личного состава поблагодарил офицеров Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, школьников, их педагогов и родителей за помощь и поддержку, которая является для них очень важной, нужной и бесценной, — отметили в Следкоме.

Фото и материалы: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.