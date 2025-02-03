Обещать - не значит... Минфин отказался рассматривать льготную ипотеку на будущего ребёнка

Кроме того, идея не проходила через парламент, уточнил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. При этом он подчеркнул, что запуск такой льготы привёл бы к появлению новых схем обхода требований.
Руководитель ипотечного бюро и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала заявила, что Минфину и ЦБ не стоит тратить своё время на объяснение очевидных причин, почему эта программа не должна и не будет рассматриваться.
Скорее удивляет некомпетентность в вопросах законодательства, функционирования ипотечной системы и соответствующих рисков тех, кто такие программы предлагает, — высказалась специалист.
Эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв подчеркнул, что с точки зрения поддержки инициатива направлена только на девелоперов, а для покупателей недвижимости помимо обязательств она несёт и риски.
Инициатива не выглядит ни как мера для стимулирования рождаемости, ни как мера поддержки молодых семей. Совместная жизнь и рождение ребёнка — сложные и индивидуальные во многом процессы. В жизни может произойти всякое — могут измениться планы или произойти ситуации, которые вынудят семью принять определённые решения, — пояснил спикер.
По его мнению, Минфин не поддерживает эту инициативу, так как она фактически дополнительно стимулирует рынок недвижимости в лице застройщиков и косвенно увеличивает число заёмщиков по семейной ипотеке с потенциальным созданием дополнительных рисков.
Программа семейной ипотеки уже полностью поддерживает семьи, родившие ребёнка. Введение дополнительных мер стимулирования для граждан здесь является избыточным, — заключил Евгений Ткачёв.
источник: ЦИАН
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