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Обещать - не значит... Минфин отказался рассматривать льготную ипотеку на будущего ребёнка
источник фото: ЦИАН

Обещать — не значит… Минфин отказался рассматривать льготную ипотеку на будущего ребёнка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:14 03.02.2025

Программа льготной ипотеки на будущего ребёнка, которую на прошлой неделе предложили внедрить застройщики, не будет воплощена в жизнь. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина РФ, инициатива о её запуске не обсуждается властями.

Кроме того, идея не проходила через парламент, уточнил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. При этом он подчеркнул, что запуск такой льготы привёл бы к появлению новых схем обхода требований.

Руководитель ипотечного бюро и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала заявила, что Минфину и ЦБ не стоит тратить своё время на объяснение очевидных причин, почему эта программа не должна и не будет рассматриваться.

Скорее удивляет некомпетентность в вопросах законодательства, функционирования ипотечной системы и соответствующих рисков тех, кто такие программы предлагает, — высказалась специалист.

Эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв подчеркнул, что с точки зрения поддержки инициатива направлена только на девелоперов, а для покупателей недвижимости помимо обязательств она несёт и риски.

Инициатива не выглядит ни как мера для стимулирования рождаемости, ни как мера поддержки молодых семей. Совместная жизнь и рождение ребёнка — сложные и индивидуальные во многом процессы. В жизни может произойти всякое — могут измениться планы или произойти ситуации, которые вынудят семью принять определённые решения, — пояснил спикер.

По его мнению, Минфин не поддерживает эту инициативу, так как она фактически дополнительно стимулирует рынок недвижимости в лице застройщиков и косвенно увеличивает число заёмщиков по семейной ипотеке с потенциальным созданием дополнительных рисков.

Программа семейной ипотеки уже полностью поддерживает семьи, родившие ребёнка. Введение дополнительных мер стимулирования для граждан здесь является избыточным, — заключил Евгений Ткачёв.

источник: ЦИАН

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