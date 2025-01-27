Обещайте родить ребёнка и... вам дадут льготную ипотеку. Но это ещё не точно

Собеседники издания признают, что пока идея пока «сырая». Предполагается, что бездетный заёмщик получит жилищный кредит на условиях, которые действуют по семейной ипотеке — под 6% годовых. Государство банку компенсирует разницу между льготной и рыночной ставками. При покупке в ипотеку квартиры стоимостью 10 млн рублей первоначальный взнос составит 2,5 млн рублей. При льготной ставке 6% ежемесячный платёж составит 53,7 тыс. рублей, а переплата по кредиту — 5,4 млн рублей. В течение двух лет заёмщик должен документально подтвердить, что он стал родителем. В этом случае ему сохранят ставку 6% годовых. Если в семье к этому сроку не родится ребёнок, ставку повысят до рыночного уровня.

Генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов считает, что это предложение будет выгодно заёмщикам, даже если семья не сможет родить ребёнка к нужному сроку. Эксперт отметил, что Центробанк ожидает заметного снижения ключевой ставки через два года. В 2027 году ставка может снизиться до 7,5-8,5%. Если прогноз сбудется, ставки по рыночной ипотеке через два года будут значительно ниже. Эта схема позволит заёмщикам не откладывать планы по улучшению жилищных условий и комфортно пройти период высоких ставок, а через два года получить доступную рыночную ставку.

По словам Белоусова, инициативу обсудит строительный и финансовый блоки в правительстве.

Власти пытаются стимулировать строительную отрасль и улучшить демографию. Однако эта инициатива вызывает много вопросов. Что будет, если выяснится, что пара не планировала детей, а просто стремилась сэкономить на ипотечных платежах? Не признают ли заёмщиков, которые были бесплодными или пользовались противозачаточными средствами, кредитными мошенниками.

Демограф Алексей Ракша считает, что такая программа может дать лишь небольшой демографический эффект. На общую ситуацию с рождаемостью в стране она не повлияет. По мнению эксперта, семьи охотнее принимали бы решение о рождении ребёнка, если бы им предложили беспроцентную рассрочку или крупную жилищную субсидию.

источник: ЦИАН