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Обещают дожди, но будет тепло. Погода в Крыму
фото: photolover_paul (pixabay.com)

Обещают дожди, но будет тепло. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:48 23.01.2021

В ближайшие три дня на полуостров с юга продолжит поступать теплая влажная воздушная масса.

В воскресенье днем местами пройдут дожди, в понедельник и вторник дожди пройдут на большей части территории Крыма, в южных и восточных районах сильные дожди. Ветер южный 8-13 м/с, в южных и западных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном побережье до +11°; днем +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Обещают дожди, но будет тепло. Погода в Крыму

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