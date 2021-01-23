Обещают дожди, но будет тепло. Погода в Крыму

В ближайшие три дня на полуостров с юга продолжит поступать теплая влажная воздушная масса.
В воскресенье днем местами пройдут дожди, в понедельник и вторник дожди пройдут на большей части территории Крыма, в южных и восточных районах сильные дожди. Ветер южный 8-13 м/с, в южных и западных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном побережье до +11°; днем +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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