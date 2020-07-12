Обещают дожди... Прогноз погоды в Крыму

В начале рабочей недели, в связи с прохождением фронтальных разделов в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды:

Днем 13 июля и в течение суток 14 июля местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Ночная температура воздуха составит 15-20°, на побережье до 23°; дневная 26-31°, в горах прохладнее 19-24°. В среду осадки прекратятся, температура воздуха понизится на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .