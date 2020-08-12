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В МЧС предупредили: на Крым надвигаются ливни и грозы

Обещают кратковременные дожди, град, шквал. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:00 12.08.2020

В ближайшие сутки 13 августа, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, град, шквал 20-25 м/с.

Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 13-18°, на побережье до 23°; днем 25-30°, в горах 16-21°. В пятницу и в выходные дни без осадков. Температура воздуха понизится и составит: ночью 10-15°, на побережье до 20°, днем 23-28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Обещают кратковременные дожди, град, шквал. Погода в Крыму

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