Обещали — делают: в Ялте стартовал снос незаконных торговых объектов

Напомним, ранее власти Ялты заявили, что после праздников борьба с нестационарными торговыми объектами (НТО), которые незаконно находятся на территории муниципального образования (в Ялте, Алупке и посёлках ЮБК), будет активизирована. Сносу подлежат порядка сотни объектов. В конце декабря – начале января предприниматели начали получать уведомления Администрации Ялты с требованием самостоятельно убрать незаконно установленные нестационарные торговые точки.

Моя цель – создать нормальные условия работы для малого и среднего бизнеса, а не «тепличные» для тех немногочисленных лиц, в чьих руках реально сосредоточены доходы от работы НТО. Кроме того, нестационарные торговые объекты должны быть в едином стиле и не уродовать архитектурный облик города, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

В данный момент разрабатывается новая схема НТО и ведётся подготовка к конкурсу, благодаря которому доходы от этого вида деятельности будут напрямую поступать в бюджет.

Первым же снесённым нестационарным торговым объектом стал киоск в районе дома №17 по улице Московской. В процедуре демонтажа принимали участие сотрудники департамента муниципального контроля, МУП «Объединённая управляющая компания» и ДЖКХ. Общественный порядок обеспечили сотрудники полиции.

Собственник был уведомлен о необходимости освободить муниципальную территорию от незаконно установленной торговой точки ещё 16 ноября, но не сделал этого. 22 декабря главой администрации подписано Постановление о сносе. После демонтажа, киоск и оборудование будет вывезено на склад МУП «ОУК» на ответственное хранение, где будет находиться до тех пор, пока собственник не оплатит полагающиеся штрафы, демонтаж и хранение, — сообщил заместитель начальника отдела контроля в сфере благоустройства департамента муниципального контроля администрации Ялты Геворг Бабаян.

Порядка ста объектов планируется демонтировать ориентировочно в течение двух месяцев, а график сносов будет опубликован в ближайшее время.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта