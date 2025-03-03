Обеспечение соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны в Симферополе

Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя уделяет особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий 1941-1945 годов, проживающим на территории города.

В настоящее время в Симферополе насчитывается 13 участников боевых действий Великой Отечественной войны.

С каждым из них установлен постоянный контакт и осуществляется взаимодействие как с ветеранами, так и с членами их семей для выявления и оперативного решения возникающих проблем. За каждым ветераном закреплен депутат Симферопольского городского совета, который совместно с сотрудником департамента осуществляет взаимодействие.

В соответствии с действующим законодательством, ветераны Великой Отечественной войны в крымской столице получают следующие меры социальной поддержки:

— 100% скидка на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

— компенсация стоимости капитального ремонта общего имущества на многоквартирных домах;

— льготный проезд в общественном транспорте.

— разовая выплата в размере 200 тысяч рублей из бюджета Республики Крым, производимая в преддверии Дня Победы. Ранее размер выплаты составлял 50 тысяч рублей.

В рамках дополнительной поддержки с использованием средств муниципального бюджета ветераны Великой Отечественной войны получают:

— разовую денежную выплату в размере 10 тысяч рублей ко дню освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков;

— разовую денежную выплату в размере 7 тысяч рублей лицам, имеющим статус жителя блокадного Ленинграда или жителя осажденного Севастополя.

— разовую денежную выплату в размере 5 тысяч рублей из муниципального бюджета бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ныне проживающим в городе Симферополе.

В феврале 2023 года решением Симферопольского городского совета присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Симферополя» ветеранам Великой Отечественной войны — участникам боевых действий. 9 инвалидов Великой Отечественной войны удостоены этого высокого звания. Среди них: Гусев Михаил Иванович, Дюбина Анна Андреевна, Жукова Лариса Игнатьевна, Котолупов Николай Иванович, Миронова Зоя Максимовна, Погребенко Александр Николаевич, Потехина Нина Владимировна, Рубиновский Георгий Николаевич и Смирнова Розалия Францевна. Еще четырем ветеранам такое звание будет присвоено в ближайшее время.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки жители города Симферополя могут обратиться в Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Симферополя по адресу: г. Симферополь, бульвар Франко-25; телефоны горячих линий: 60-02-04, +7-978-988-32-60.

Кроме того, дополнительная информация размещена на официальном сайте и в социальных сетях администрации города Симферополя.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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