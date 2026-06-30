В Крыму во вторник, 30 июня, ряд населенных пунктов полуострова останется без воды, в том числе из-за ремонтных работ «Крымэнерго» по возобновлению подачи электроэнергии на насосные станции (НС). Об этом сообщили в ГУП «Вода Крыма».

Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды в последний день июня

Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды в последний день июня

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