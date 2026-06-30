Обесточенные насосные в Крыму: где не будет воды в последний день июня

В Крыму во вторник, 30 июня, ряд населенных пунктов полуострова останется без воды, в том числе из-за ремонтных работ «Крымэнерго» по возобновлению подачи электроэнергии на насосные станции (НС). Об этом сообщили в ГУП «Вода Крыма».
- ПУВВ г. Симферополя, работы на сетях «КрымЭнерго»: НС Константиновка, НС Полигонная:
- Бахчисарайский филиал до 17:00 (ориентировочно) пгт. Почтовое, до 15:00 (ориентировочно) с. Угловое – ул. Первомайская, ул. Аграрная, ул. Приморская.
- Джанкойский филиал до 17:00 (ориентировочно) снижено давление с. Ленинское, до 11:00 (ориентировочно) с. Новоивановка, работы на сетях «КрымЭнерго» пгт. Октябрьское (частично), с. Цветково, с. Полтавка, с. Комаровка, с. Красный Партизан, с. Удачное, с. Некрасово, с. Пятихатка, с. Менделеево, с. Ровное, с. Молочное.
- Евпаторийский филиал до 17:00 (ориентировочно) г. Евпатория – ул.Дмитрия Ульянова.
- Сакский филиал работы на сетях «КрымЭнерго» г. Саки – ул. Ленина, ул. Курортная, ул. Бурденко, ул. Кузнецова, ул. Красноармейская, пер. Пролетарский, пер. Галушкина, пер. Береговой, пер. Новый, пер. Курортный, ул. Советская, ул. Интернациональная, ул. Строительная, ул. Приозерная, ул. Вольная, ул. Дегтярева, пер. Приозерный, пер. Галушкина, ул. Революции, ул. Прохорова, ул. Вокзальная, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная, ул. Садовая, ул. 2 Гвардейской Армии, ул. Железнодорожная, Евпаторийское шоссе (частично), пер. Западный, пер. Черноморский, пер. Евпаторийский, ул. Евпаторийская.
источник: РИА Новости Крым
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