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Заявление на перерасчет пенсии теперь можно подать на сайте ПФР

Обходите мошенников стороной. У ПФР только один официальный адрес сайта — PFR.GOV.RU

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:27 11.06.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: в интернете часто всплывают сайты-подделки,  имитирующие официальную страницу сайта ПФР. Отделение ПФР по городу Севастополю предупреждает о наличии «фейковых» сайтов, вводящих граждан в заблуждение.

Официальный сайт ПФР имеет адрес www.pfr.gov.ru, там же размещены страницы Отделений ПФР по регионам страны: новости, информация для граждан и страхователей, контакты и адреса. Сайты-подделки стараются быть максимально похожими на страницы официального сайта, поэтому доверчивые граждане ищут там необходимую информацию. И в конечном итоге они попадаются на уловку — на то, ради чего и созданы данные сайты — предложение юридической помощи. Сначала предлагается бесплатная помощь, потом она оборачивается для заинтересовавшихся немалыми суммами, — отмечают в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

Структура сайтов-подделок, большое количество рекламных баннеров способствуют дезориентации пользователя, чтобы в определенный момент на помощь открылся, например, онлайн-чат с «пенсионным юристом», готовым разобраться по всем вопросам.

Для этого предлагается ввести необходимые данные – имя, город, контактный номер телефона или позвонить по телефону горячей линии. В ходе беседы человека заверяют, что его вопрос можно решить на бесплатной юридической консультации, которая в последствии перерастает в платную.

Рекомендуем гражданам быть бдительными и не соглашаться на получение неких услуг на сомнительных сайтах. Всю официальную информацию Пенсионного фонда России можно получить на официальном сайте ПФР.

Еще раз напоминаем,  сайт ПФР размещен в интернете по адресу www.pfr.gov.ru. Региональную страницу можно найти здесь же, выбрав в правом верхнем углу в разделе «Выберите свой регион» — «г. Севастополь».

Все услуги, которые предоставляет Пенсионный фонд Российской Федерации, являются БЕСПЛАТНЫМИ.

Обходите мошенников стороной. У ПФР только один официальный адрес сайта — PFR.GOV.RU

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