Обитатели зооуголка симферопольского Детского парка готовятся к зиме (видео)

Теплолюбивые животные уже переведены в обогреваемые зимние вольеры, где им обеспечены комфортные условия для жизни в холодное время года. Для остальных животных, которые способны переносить более низкие температуры, организовано питание на основе калорийных кормов. Это поможет им накопить необходимую энергию для успешного преодоления зимних холодов.
Кроме того, сотрудники зооуголка проводят осмотр и подготовку вольеров: проверяются крыши и стеновые конструкции, чтобы предотвратить попадание снега и влаги. Также осуществляется контроль за состоянием здоровья животных для обеспечения их и комфорта в зимний период.
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С тегами: животные в Крыму