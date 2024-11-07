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Обитатели зооуголка симферопольского Детского парка готовятся к зиме (видео)

Обитатели зооуголка симферопольского Детского парка готовятся к зиме (видео)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 18:06 07.11.2024

Теплолюбивые животные уже переведены в обогреваемые зимние вольеры, где им обеспечены комфортные условия для жизни в холодное время года. Для остальных животных, которые способны переносить более низкие температуры, организовано питание на основе калорийных кормов. Это поможет им накопить необходимую энергию для успешного преодоления зимних холодов.

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Кроме того, сотрудники зооуголка проводят осмотр и подготовку вольеров: проверяются крыши и стеновые конструкции, чтобы предотвратить попадание снега и влаги. Также осуществляется контроль за состоянием здоровья животных для обеспечения их и комфорта в зимний период.

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