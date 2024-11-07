Обитатели зооуголка симферопольского Детского парка готовятся к зиме (видео)

В зооуголке Детского парка Симферополя идет подготовка животных к зимнему сезону. Об этом рассказала начальник отдела зооуголка МБУК «Парки столицы» Марина Ковтюх. По ее словам, переход зоопарка на зимнее время — это сложный и многоуровневый процесс, который включает в себя множество задач. Для того чтобы обеспечить своих обитателей всем необходимым для комфортного перенесения холодов и изменяющихся погодных условий, специалистами зооуголка проведен комплекс соответствующих работ.

Теплолюбивые животные уже переведены в обогреваемые зимние вольеры, где им обеспечены комфортные условия для жизни в холодное время года. Для остальных животных, которые способны переносить более низкие температуры, организовано питание на основе калорийных кормов. Это поможет им накопить необходимую энергию для успешного преодоления зимних холодов.

Кроме того, сотрудники зооуголка проводят осмотр и подготовку вольеров: проверяются крыши и стеновые конструкции, чтобы предотвратить попадание снега и влаги. Также осуществляется контроль за состоянием здоровья животных для обеспечения их и комфорта в зимний период.