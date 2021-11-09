Обязательные «коронавирусные» ограничения и запреты «на подходе»

Региональные власти вовсю пользуются полномочиями ослаблять или ужесточать «коронавирусные» ограничения. Не секрет, что все это делается с оглядкой и на Москву, и на соседние регионы. В большинстве – «гайки закручиваются». Будут ли перениматься новые меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Скажем сразу, они не совсем «демократические». Далее примеры… из новостной ленты последних суток.

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от «ковида» для людей старше 60 лет. Им необходимо привиться первым компонентом вакцины до 15 декабря. Скидок не делается даже по диагнозу.

Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше; лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением), — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой.

Помимо этого, под обязательную вакцинацию подпадают работники сферы промышленности, производства продукции, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе сотрудники аэропорта «Пулково», персонал авиакомпаний и морских портов, включая плавсостав. Студенты старше 18 лет, проходящие практику вне структурных подразделений, также обязаны привиться. Вакцинация должна быть осуществлена в срок до 15 декабря первым компонентом, до 15 января вторым с охватом не менее 80% от общей численности работников.

РБК сообщает, что на высшем уровне обсуждается техническая возможность запустить систему проверки QR-кодов на транспорте (в поездах и самолетах).

Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации, — сказал РБК источник в одном из профильных ведомств.

Источник в РЖД также подтвердил, что в Правительстве идет дискуссия о введении QR-кодов на транспорте, но решение об этом еще не принято.

В Мордовии ввели QR-коды для магазинов площадью более 150 кв. метров (в Крыму – более 300 «квадратов»).

Минобрнауки РФ сообщает что вузы также вправе вводить QR-коды для посещения корпусов.

Ну и «вишенка на тортике»: в Госдуме предложили протестировать всех россиян на антитела к COVID-19. Для чего? «Чтобы понять, каков реальный популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в регионах». Выяснилось, что уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам сейчас определить сложно: некоторые обзавелись сертификатами о вакцинации, не прививаясь, а переболевшие без обращения к врачу не попадают в статистику. Об этом сказал в интервью радио»Спутник» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов.

Он полагает, что прояснить картину можно только с помощью тестирования на наличие антител к коронавирусу.