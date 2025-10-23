Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной завершён

Сегодня в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата, — написал он в Telegram.

Предыдущий обмен состоялся в конце августа. Тогда Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов.

7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.

Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.