Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной завершён
фото: © Владимир Мединский

Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной завершён

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:52 23.10.2025

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, Москва передала Украине 1000 тел и взамен получила 31. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Сегодня в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата, — написал он в Telegram.

Предыдущий обмен состоялся в конце августа. Тогда Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов.

7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.

Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.

Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

источник: РИА Новости Крым 

