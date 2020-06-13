Обнаглевший наркодилер торговал «зельем»… на центральном рынке Красноперекопска

Полицейские из группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее не судимого 48-летнего жителя Красноперекопска. Тот подозревается в сбыте наркотиков. В частности, оперативники на центральном рынке (!), в дневное время суток (!!) задокументировали факт сбыта подозреваемым гражданину наркотического средства в полимерном пакете. Согласно заключению эксперта, изъятое у фигуранта вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана). Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств), — уточнили в МВД по РК.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику может грозить наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.