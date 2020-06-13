Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Обнаглевший наркодилер торговал «зельем»… на центральном рынке Красноперекопска

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обнаглевший наркодилер торговал «зельем»… на центральном рынке Красноперекопска
Фото: МВД

Обнаглевший наркодилер торговал «зельем»… на центральном рынке Красноперекопска

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:02 13.06.2020

Полицейские из группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее не судимого 48-летнего жителя Красноперекопска. Тот  подозревается в сбыте наркотиков. В частности, оперативники на центральном рынке (!), в дневное время суток (!!) задокументировали факт сбыта подозреваемым гражданину наркотического средства в полимерном пакете. Согласно заключению эксперта, изъятое у фигуранта вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана). Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств), — уточнили в МВД по РК.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику может грозить наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.

Обнаглевший наркодилер торговал «зельем»… на центральном рынке Красноперекопска

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.